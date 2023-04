Plus tôt dans la soirée, l’homme avait en fait décidé de se rendre chez sa petite amie, avec laquelle il s’était disputé la veille. À l’intérieur, il trouve trois personnes: la fille en question, l’autre homme avec qui la dispute va éclater et qui se révélera être son rival amoureux, ainsi que le "tonton de cœur" de sa compagne. "On a beaucoup bu, ma compagne et son ami m’ont poussé à bout, le tonton a essayé de nous séparer", a commencé le prévenu en face de la juge. Ce dernier reconnaît les faits de coups et avoir porté un couteau.

Durant la soirée, le jeune homme dit s’être senti agressé et harcelé: "Elle avait mon téléphone, je lui ai demandé pour le récupérer avant de partir. J’ai d’abord été frappé puis je me suis saisi d’un couteau que j’ai trouvé dans le tiroir de la cuisine pour me défendre. J’ai pris la première chose que j’ai vue", a-t-il encore expliqué.

Si tous s’accordent à dire que les divers protagonistes avaient beaucoup trop consommé d’alcool et que la scène de coups s’est poursuivie à l’extérieur, les versions divergent quelque peu quant au début de la scène. Selon le rival amoureux, c’est l’inverse qui se serait produit: le prévenu aurait refusé de s’en aller, a ensuite pris un couteau dans la cuisine pour le menacer, et c’est alors qu’ils sont sortis dans la rue et qu’il lui a porté des coups sur le front, même quand il était à terre, provoquant les pleurs.

Des certificats médicaux attestent de coups et blessures

La position de la femme est ambiguë, les deux hommes prétendant qu’il s’agissait de leur compagne.

Le prévenu a invoqué la légitime défense et s’est montré d’accord avec la peine réclamée par le ministère public, à savoir 60 heures de travail (ou 6 mois de prison s’il ne l’exécutait pas).

Envers l’autre homme, absent lors de l’audience, la procureure de division a requis 7 mois de prison.

Jugement le 25 mai.