A Huy, 1/4h par jour, l'institut Sainte-Marie va se mettre en pause pour... lire

Toutes les lectures sont autorisées (romans, BD, mangas…) hormis la presse et les manuels scolaires, l’objectif étant de susciter l’imaginaire des lecteurs, "de les ouvrir à la créativité, c’est de la lecture-plaisir". Et à 11 h 15, une nouvelle sonnerie marque la fin de "Bouquins sans boucan" et la vie reprend dans l’école. Comme avant ? Pas exactement: les professeurs ont constaté que leurs élèves étaient clairement plus calmes que d’habitude dans les heures qui suivent cette pause obligée. L’opération, globalement très appréciée ( "surtout par les élèves de 1re et 2e secondaire pour qui c’est instantané de rentrer dans l’activité"), motive aussi clairement certains élèves. À lire à la maison, à partager leurs impressions à l’école. "En tout, “Bouquins sans boucan”, c’est 120 minutes de lecture sur deux semaines, de quoi bien rentrer dans une histoire et donner envie d’aller au bout", constate encore Laure De Jonge.

Et pour ceux qui n’auraient pas de livre à amener en classe, l’école "charge" ses trois boîtes à livres pour l’occasion et la bibliothèque prépare des sélections par tranches d’âges et genres.