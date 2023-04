Les anciens de Don Bosco organisent un repas printanier

Les anciens de Don Bosco à Huy sont encore très attachés à leur ancienne école. Ils ont d’ailleurs fondé une association, "Les Anciens de Don Bosco Huy", très active. Pour preuve: ils organisent ce 22 avril un repas printanier avec les anciens qui le souhaitent mais aussi les élèves, les professeurs et tout qui veut. "C’est vraiment ouvert à tous, insiste le président, Vincent D’Antuono. C’est un moment convivial, de partage. On se replonge aussi dans nos souvenirs." Il faut dire que l’établissement a largement grandi depuis l’époque des plus anciens. "En 1960, nous étions 38 élèves seulement, mais déjà dans les mêmes locaux, explique le président. Il n’y avait que l’électricité et la mécanique. Aujourd’hui, il y a 12 options plus le CEFA. Moi, j’ai commencé comme ouvrier lamineur avant de devenir professeur en section horlogerie à l’IATA de Namur. J’y enseigne depuis 40 ans et je garde un très bon souvenir de mon école secondaire. C’est pourquoi, avec d’autres, nous avons lancé le groupe des anciens en 2012."