L’ancienne maison de repos des Longs Thiers, à Huy, est à vendre

Les panneaux "A vendre" ont été placés. Le devenir de la Résidence des Longs Thiers, maison de repos située le long de la longue chaussée qui mène à Strée, ne fait plus aucun doute. Même si on pouvait l’imaginer depuis le déménagement de ses pensionnaires vers le home Saint-Joseph de la rue des Crépalles, à deux pas de là. L’ancienne maison de repos, gérée par l’Association Notre-Dame au même titre que celle de la rue des Crépalles, est désormais désertée de son personnel et de ses résidents. Et la vente des bâtiments a été confiée à l’agence immobilière Era Labelimmo.