Huy: du soutien à l’accueil de jour toujours plus fréquenté par les SDF et toxicomanes

20 à 25 personnes par jour

Pour rappel, l’objectif est d’offrir un espace où venir se poser avec distribution gratuite de soupe et tartines à midi, et l’accès à des sanitaires, douches et lavoir. L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h 30 et, par plan grand froid (1er novembre au 31 mars), également les samedis et jours fériés de 11 à 13 h. "Ce subside de 46 500 € (NDLR: contre 30 000 € la première année et 40 000 € la deuxième) sert essentiellement à payer la coordinatrice de l’accueil de jour, évoque Mireille D’Alessandro, la responsable du service prévention à Huy, qui témoigne de l’utilité grandissante de cet outil en réponse à la précarité. Si, la première année, on accueillait 10 à 15 personnes, on enregistre aujourd’hui entre 20 et 25 personnes par jour. Au début, il s’agissait de gens qui nous connaissaient, avec essentiellement des mal logés de par une forte précarité et des isolés. Désormais, on accueille de plus de plus en plus de SDF avec également une grosse problématique toxicomanie."

Prise en charge globale

L’accueil de jour du PCS hutois n’est heureusement pas dépourvu face à cette réalité. En effet, il est à même d’offrir une prise en charge globale via le plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) avec une assistante sociale et deux psychologues qui interviennent pour tout ce qui concerne les addictions en plus de l’aide à la remise en ordre socioadministrative qu’apporte également l’assistante sociale du PCS. "Depuis l’ouverture de notre accueil de jour en 2021, pas moins de 883 démarches sociales ont été effectuées via le PCS et le PSSP, calcule Mireille D’Alessandro. Ce qui est énorme. Et on a constaté une dégradation de la situation au fil des années et notamment au niveau de la toxicomanie. Depuis 2021, nous avons accueilli 249 personnes différentes dont 167 hommes et 82 femmes. On relèvera que 58 étaient en situation de sans-abrisme complet dont 49 hommes et 9 femmes. Et 14 d’entre eux fréquentent notre accueil de jour quotidiennement." Dans les statistiques, le PCS pointe également 705 douches, 351 machines à lessiver et 4 200 repas (soupe-tartines) à ce jour.