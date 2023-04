Une collaboration pour étoffer l’offre de vélos à louer au château Springuel à Huy

En pratique, il faudra prendre contact avec l’un des deux concernés pour réserver son vélo casque compris, Geoffrey pour les VTT mécaniques (enfant et adulte, 35 € la location + caution) et Benjamin pour les électriques (VTT, 55 € et routier 45 €, + caution), à noter qu’il faudra se rendre dans le magasin B.Cycl Huy, sur la route de Hamoir, pour prendre possession de son vélo à assistance électrique. "Dans un premier temps du moins. Plus tard, on pourra toujours trouver des arrangements au cas par cas pour que les locataires puissent démarrer du château."

Grâce à une collaboration avec l’office du tourisme de Huy, les deux loueurs peuvent également garantir une panoplie d’itinéraires très variés.

Cette année est une année test pour le début de cette collaboration. "On doit attendre de voir comment va marcher ce premier été avant de penser investissement."

Geoffrey Janray: 0479/16.79.11

Benjamin Paulus: 0493/14.54.51