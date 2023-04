Un nouveau lieu d’accueil destiné aux aînés s’ouvre à Huy

C’est au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au numéro 33 de la rue Sous-le-Château (à l’angle de la rue de la Fortune) qu’Emma va accueillir les aînés. "C’est un espace de 40m2, divisé en deux parties, que j’ai aménagé pour que les personnes se sentent comme chez elles. Je pourrai en accueillir jusqu’à cinq simultanément. Sur place, les aînés pourront papoter, boire une tasse de café, jouer aux cartes, ou à un jeu de société, faire un puzzle, lire, ou même effectuer une petite sieste. Si certains souhaitent faire venir leur coiffeur ou coiffeuse ou leur pédicure sur place, c’est aussi tout à fait possible."

"Les ateliers d’Emma" espèrent être un vecteur de sociabilisation, tout en soulageant psychologiquement les aidants proches. "Je pense ici notamment à ceux qui doivent s’occuper d’un aîné touché par la maladie d’Alzheimer (NDLR: selon les derniers chiffres de 2018, 137 800 personnes étaient touchées par cette maladie en Belgique, 70% d’entre elles vivent à domicile). Je vais leur permettre de déposer leur parent ici, en sachant qu’on s’occupera de lui dans un espace sécurisé, fermé et chauffé."

Ouverts les mercredis, vendredis et samedis de 9 h 30 à 17 h, "Les ateliers d’Emma", qui ne proposeront pas de repas, sont une initiative privée, montée sans le moindre apport de subside. "Concrètement, les personnes vont devoir devenir membre de l’ASBL et acheter des cartes d’heures." Les tarifs ? 40 € pour 3 heures, 75 € pour 6 heures et 120 € pour 12 heures, avec réservation possible du créneau sur le site internet. "J’ai informé le CPAS de Huy de ma démarche, et j’espère que les autres CPAS de la région relayeront mon initiative, j’ai aussi invité divers responsables politiques à l’inauguration des lieux", glisse Emmanuelle Warzée, avant de conclure, sourire aux lèvres: "J’ai toujours été profondément ancrée dans le social, mais dans ce cas, j’avais envie de faire du social autrement."

Les "ateliers d’Emma" organisent des journées portes ouvertes ces mercredi 12, vendredi 14 et samedi 15 avril. Informations au 0472/73.19.75 ou sur www.lesateliersdemma.be