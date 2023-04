Huy: c’est la mort du triathlon, et le club est en sursis

Définitivement dans l’impasse

Restait cependant à obtenir le feu vert du SPW. "Et il a refusé fin février, grimace Luc Bodet, le président du club organisateur. On a ensuite imaginé une formule réduite du côté de Bas-Oha, mais on a déjà reçu la réponse officieuse que cela ne serait pas non plus possible aux yeux de la Commune de Wanze. Voilà donc le club Puissance Huy’t définitivement dans l’impasse quant à l’organisation future de son triathlon. On est aussi dans l’impasse quant à la continuité du club à partir du moment où il n’y aura plus d’organisation possible. Quel triathlète aura encore intérêt à s’inscrire dans notre club ? Il y en a un à Andenne et un autre à Seraing…"

Cette question risque, en effet, de tarauder l’esprit des 55 triathlètes que compte actuellement le club hutois déjà mis en difficulté par les travaux en cours à la piscine de Huy. "On a trouvé une plage horaire pour nous entraîner le mardi soir à la piscine de Wanze… mais c’est en même temps que l’entraînement d’athlétisme. Ce n’est pas très engageant pour les triathlètes, poursuit le président. Et puis, l’impossibilité d’organiser encore notre triathlon va avoir un impact manifeste au niveau financier. Les bénéfices nous permettaient de payer la location à la piscine et de ne pas demander de cotisation trop élevée à nos affiliés. On ne pourra pas définitivement vivre sur nos réserves. J’ai des craintes. Ou bien le club disparaîtra avec le départ des affiliés. Ou bien, nous déciderons d’arrêter tout à terme quand le bilan financier nous l’imposera."