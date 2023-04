Huy : Mativa Classic a fini sa liquidation, mais reste ouvert

En avril 2022, nous vous annoncions dans nos colonnes que le magasin de meubles Mativa Classic, situé Avenue du Bosquet, à Ben-Ahin, était en liquidation. Un an plus tard, l’enseigne est toujours ouverte et le showroom semble toujours plein. En réalité, le magasin n’a pas encore vendu l’ensemble de ses stocks, et reste donc ouvert le temps d’écouler les dernières pièces. Seul hic, une loi n’autorise les périodes de liquidation d’un commerce à seulement une année. Autrement dit, les clients devraient trouver le magasin portes closes depuis le 1er avril. "Nos trois premiers mois ont été excellents, on a bien vendu. Mais ensuite, les hausses des prix de l’énergie ont fortement réduit le pouvoir d’achat de nos clients", souligne Éric Mativa. Malgré les belles remises que le magasin offre, les stocks restent bien remplis. Impossible donc de fermer boutique. "Je me suis donc tourné vers le SPF Finances afin de demander une dérogation et ainsi prolonger la période de liquidation. Elle m’a été refusée." En revanche, Éric Mativa a tout de même obtenu le droit de continuer l’activité, mais sans mentionner que les prix sont bradés. "Je ne peux ni faire de publicité, ni faire mention de réduction sur les prix, ni indiquer sur le magasin que les prix sont réduits. Je peux simplement rester ouvert le temps de vider le stock, toute l’année s’il le faut, mais en cassant les prix, en mettant des prix ronds."