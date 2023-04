On a vu "Les combats d'une effrontée" au centre culturel de Huy

Présentée mardi au centre culturel de Huy, la pièce, par ailleurs coup de cœur des programmatrices, se présente sous la forme d’une confession voulue intime, forte et surtout ancrée dans un passé qui, à la lumière des événements, restitue ce qui en fait sa modernité. Car il est aussi question d’un dialogue entre le passé et le présent, la jeune génération et celle qui a été le témoin direct des combats de cette femme pour plus de dignité humaine et de justice.

Le point d’accès, et donc le prétexte de la pièce, est l’entrée de Simone Veil au Panthéon. Une jeune femme est appelée à prendre la parole dans une émission radio. Et pendant qu’elle parle aux auditeurs, un dialogue se noue entre elle et Simone Veil incarnée par Cristiana Reali. Le propos est intense, l’interprétation de la comédienne d’une justesse émouvante. Fouillée, avec des jeux de lumière qui créent différentes ambiances, la mise en scène peut aussi compter sur des archives sonores et visuelles tandis que le personnage de Simone Veil apparaît en relief dans un jeu d’ombres et de lumière.

Et sous la couche fragile des mots qui sont énoncés, c’est tout un plaidoyer qui resurgit comme en écho à des combats anciens encore d’actualité d’une femme qui a toujours œuvré pour les autres.