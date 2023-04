Logements inoccupés à Huy: "La lutte doit se faire à tous les niveaux"

Le fléau de Huy ? "Ce sont les bâtiments laissés à l’abandon qui donnent une image négative de la ville, explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Depuis des dizaines d’années, nous menons différentes actions pour endiguer ce fléau. La lutte doit se faire à tous les niveaux." La Ville de Huy a donc déjà entrepris plusieurs actions comme son association à la CILE qui lui fournit les données de consommation d’eau pour mieux cibler les habitations qui sont délaissées. Un travail de longue haleine qui porte ses fruits ? "Certains immeubles disparaissent de notre recensement mais d’autres s’ajoutent. Dans l’ensemble, on est en diminution, ajoute Éric Dosogne. Il y a de beaux projets de réhabilitation qui vont se concrétiser comme celui rue Neuve où on va reconstruire les deux immeubles qui se sont effondrés. On a aussi transformé l’ancien home rue Sous-le-Château. Les choses bougent progressivement."