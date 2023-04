L’enfant se blesse et la maman déguste

Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. Aux 10 mois avec sursis probatoire requis par le Parquet, l’homme écope d’une peine de probation autonome.

Depuis qu’il est âgé de 15 ans, le prévenu est en couple avec cette mère de trois enfants. De leur union, naît d’ailleurs une petite fille. Mais, ils vivent chacun de leur côté. Ce 24 juin 2020, il passe au domicile de sa compagne vers 13 h. Les enfants sont au salon et il décide de leur faire à manger tandis que sa compagne prend une douche à l’étage.

Une dispute éclate dans le salon. Il s’y rend et constate que la "grande" de 9 ans met la pagaille. Il assure au président du tribunal correctionnel de Huy Jean-François Marot qu’il ne l’a pas frappée. "J’ai voulu qu’elle monte dans sa chambre. Je l’ai juste poussée dans le dos." Malheureusement, la jeune fille trébuche et se cogne l’arcade sourcilière sur le rebord de la table du salon. Entendant les cris, la maman descend et s’en prend verbalement à son compagnon. En substance, celui-ci ne s’occuperait pas bien des enfants. Ce qu’il l’a choqué.

Colère folle

L’homme entre alors dans une colère folle. Selon les déclarations de sa compagne aux enquêteurs, il lui aurait donné des claques puis l’aurait entraînée à l’étage, emportant un couteau et menaçant de les tuer "elle et ses trois filles". Poussée sur le lit, la maman aurait été maintenue de force. Là, le Hutois aurait pratiqué diverses prises d’étranglement, l’aurait forcée à avaler des médicaments et frappée avec une batte de base-ball.

S’il reconnaît la violence des coups, le Hutois conteste l’usage des médicaments et de la batte. Le Ministère public sollicite la requalification de coups et blessures volontaires à l’encontre de l’enfant en coups involontaires. Néanmoins, il ne peut passer sous silence les violences faites à sa compagne. C’est pourquoi la procureure de division Brigitte Leroy a requis 10 mois de prison, assortis d’un sursis probatoire. Tandis que la défense a sollicité l’acquittement pour la blessure occasionnée à l’enfant dans sa chute et une peine de probation autonome pour les faits envers sa compagne. Et la demande a été entendue.