Le feu d’artifice du 15 août quittera-t-il le fort de Huy ?

Est-ce cela qui a donné l’idée à un ou deux Hutois de l’imaginer carrément ailleurs ? En début de semaine, ils ont été quelques-uns à suggérer, au sein d’une réunion de l’Office du tourisme, que le feu d’artifice du 15 août soit définitivement banni du sommet du fort de Huy. Et le bruit a vite couru que c’était décidé, ou en passe de l’être. "Oui, on a abordé ce point-là, mais on n’en a pas vraiment discuté à proprement dit", reconnaît timidement Jacques Mouton, échevin du Tourisme de Huy. Pourquoi lancer une telle proposition là, maintenant ? Elle serait née à la suite du nouvel éclairage du fort, mais aussi du fait que le fort est construit dans une zone Natura 2000. "C’est une réflexion qu’on va avoir entre Ville de Huy et Office du tourisme", ajoute l’échevin. Et d’expliquer que c’est la présence de chauve-souris sur le site qui a motivé la proposition. Mais l’échevin le reconnaît: "il ne faut pas s’emballer. les chauves-souris ne sont pas arrivées là pendant la période du Covid, elles étaient là bien avant. Aucune décision n’est encore prise d’ailleurs."

Et le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, qu’en pense-t-il ? "J’en ai entendu parler. Il s’agit d’une proposition de gens qui n’ont pas de pouvoir de décision… Une zone Natura 2000 au fort ? Ce n’est pas nouveau et ça n’a jamais posé aucun problème." Et puis, le bourgmestre l’affirme: on peut toujours demander une dérogation à une zone Natura 2000. il ajoute: "on peut aussi prendre des mesures préventives. Si on doit demander une dérogation, on le fera. Mais le feu d’artifice, on le fait depuis des années là et dans le respect de la loi…"