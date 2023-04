A Huy, des tirs de Winchester sans réel impact

L’histoire débute par une dispute entre voisins, le 17 mai 2020. Un groupe vient invectiver l’un des deux prévenus de manière assez musclée. Afin de relever la plaque d’immatriculation du véhicule appartenant aux individus indélicats, la victime (née en 1963) appelle son jeune voisin (né en 1985). Une bagarre démarre et très vite, le sexagénaire se retrouve à terre, littéralement "rossé". Pris de panique, le jeune voisin se rend au domicile de la victime et saisit une Winchester. Il s’isole et tire en l’air. La police arrive sur place. On retrouve le voisin avec une commotion cérébrale et des côtes fracturées. Dans la foulée, une visite domiciliaire est organisée chez le plus jeune. Là, on retrouve trois coups-de-poing américains, considérés comme des armes illégales. Pour ce qui est de la bagarre, la Chambre du conseil a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments à charge. Néanmoins, pour le volet "armes", c’est autre chose. Les coups-de-poing américains ont été abandonnés sur base volontaire. Le Parquet requiert la confiscation de la carabine et trois mois avec sursis simple pour les deux prévenus. La défense, pour sa part, explique que le plus jeune de ses clients a vraiment eu peur. "Des témoins ont même parlé de machette dans le clan adverse (Ndlr: celle-ci n’a pas été retrouvée)." La défense estime qu’il y a excuse de provocation. Dans ce contexte où on n’aurait même pas vu le prévenu tirer, le dossier est anecdotique. La défense demande, pour les deux hommes, la suspension simple du prononcé.

Jugement le 26 avril