Des cendriers à même le sol dans le centre de Huy

Réalisés à 100% en interne grâce aux forgerons de Huy, ces cendriers se trouveront sur les lieux de passage, à proximité des avaloirs et aux abords des poubelles. "Ils sont en cours d’installation, toute cette semaine. Ils devraient très vite êtres installés. Ils seront garnis avec des autocollants fluos, de façon à les trouver facilement."

Actuellement, deux d’entre eux sont déjà en service. Le premier dans la rue en Mounie, pour faire la jonction entre la chaussée des Ardennes, et un autre à côté d’un avaloir à l’entrée de la Rue Griange, sur la Grand-Place. "Ce sont des lieux stratégiques car c’est là qu’il y a le plus d’activités nocturnes, et donc de fumeurs."

Déjà un premier bilan

Après quatre jours de mobilisation pour une ville pus propre, les échos du bouche-à-oreille qui sont revenus à l’échevin sont plutôt positifs et encourageants. "La première apparition sur le marché, mercredi, a très bien marché. Nous avons eu beaucoup de retours positifs de la part des hutois. Nos agents constatateurs ont eux aussi remarqué que les nouveaux cendriers ludiques (N.D.L.R.: un choix à faire en jetant son mégot) se remplissent pas mal. Il reste cependant à faire mais l’ensemble de nos pancartes pour l’action sont installées." Du côté des dépôts clandestins, il y a aussi du positif. "Deux des dépôts constatés cette semaine auxquels nous avons ajouté nos banderoles de scène de crime ont été retirées. Ça veut dire que ça marche", conclut Adrien Housiaux.