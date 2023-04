Les passions de Pauline, horlogère à Huy: voyager dans le temps

Quand elle répare des horloges et des montres d’autrefois, c’est toujours un défi. Pour cette jeune Hutoise, le temps s’arrête. Ce qui l’anime ? Faire rebattre le cœur des horloges et des réveils comme à l’époque. "Je trouve que c’est fascinant. La beauté du mouvement en lui-même, les engrenages, c’est mystérieux en même temps. On doit pouvoir dater les objets que l’on reçoit, les expertiser et remonter l’histoire. Il y a des styles qui sont propres à chaque époque avec des évolutions dans le temps mais aussi en fonction des pays et des régions."

Des réparations sentimentales

C’est dans son atelier, au milieu des tic-tac des montres et des horloges que Pauline répare les cadrans et ressuscite les coucous. Aujourd’hui, la jeune horlogère a quitté Bastogne, sa ville natale, pour venir vivre à Huy en 2022. "C’est devenu ma ville de cœur, je ne veux plus la quitter, lance-t-elle en rigolant. Je me suis lancée comme indépendante complémentaire en 2020, en pleine pandémie. Finalement ça m’a aidé car les gens étaient beaucoup plus sur leur téléphone et prenaient le temps de faire réparer leurs objets cassés." Avec le développement des technologies de l’information et de la communication, le métier d’horloger vit-il des jours difficiles ? "La problématique principale c’est le prix. L’horlogerie reste une branche du secteur du luxe et certaines pièces ne se remplacent pas et ne se trouvent pas facilement. C’est aussi un métier qui demande énormément d’heures pour restaurer les objets en l’état en respectant les matériaux et les mécanismes. Les personnes qui m’apportent une horloge, pour eux, il s’agit d’un boîtier avec deux aiguilles. Ils n’ont pas conscience de ce qu’il y a derrière le cadran. Certains clients mettent le prix parce que ce sont souvent des réparations sentimentales, des trésors familiaux. Ou alors des personnes qui veulent une horloge art déco chez elles. Je trouve parfois des objets que je restaure moi-même pour les revendre ensuite." Restaurer une horloge, c’est ainsi faire revivre un fragment de temps, un fragment d’époque mais aussi porter la passion et les heures de travail méticuleux.

Des accessoires cousus sur d’anciens métiers à tisser

En plus de l’horlogerie, Pauline a décidé de rajouter d’autres cordes à son arc. Elle réalise également des gravures, des reliures en cuir ou encore des accessoires cousus sur d’anciens métiers à tisser. "Je suis une passionnée de l’époque médiévale et je participe régulièrement à des reconstitutions. Au départ, j’ai commencé à réaliser mon costume ainsi que celui de mon compagnon et c’est comme ça que j’ai décidé de me développer. J’adore également redonner vie aux objets. Je réalise par exemple des reliures de livre à partir d’anciennes vestes en cuir." La créativité de Pauline n’a pas de limite. Son prochain défi ? "Ce que j’aimerais à terme c’est avoir ma propre boutique dans le centre de Huy."

Page Facebook: "Les Passions De Pauline" ou www.lespassionsdepauline.com