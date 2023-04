Huy: Pascal Somville reste président de l’Office du tourisme et… quitte le MR

Cette perspective a visiblement freiné les ardeurs du MR hutois qui disait vouloir préparer 2024 en toute sérénité via cette manœuvre. "Ce n’est plus à l’ordre du jour, confirme ce mardi Roger Pirotte, le président de la locale. Il ne démissionne pas. Point à la ligne. Nous ne ferons plus attention à ce qu’il fait pour nous concentrer exclusivement sur 2024." Quant à Ken Rycken qui se disait ravi de la confiance que le MR plaçait en lui, il prend la chose avec philosophie. "Je n’avais personnellement rien à reprocher à Pascal Somville, confie-t-il. Tout cela, c’est de l’histoire intra-MR. Quand on est venu me proposer la présidence, j’ai accepté dans l’idée de me mettre au service des Hutois. Je ne suis pas quelqu’un de conflit. Tant qu’il est motivé à continuer à faire les choses, il n’y a pas de souci. Et ma volonté est de rester dans le bureau de l’Office du tourisme."