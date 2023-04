30 ans de service pour le Rotary Huy Rondia

"Il y a par exemple l’ASBL Le Domaine à Antheit, l’ASBL Aux Sources qui œuvre contre le décrochage scolaire ou encore une association d’éducation de chiens d’assistance", énonce-t-il.

Le club Huy Rondia œuvre aussi lors d’événements de plus grande ampleur, comme lors des inondations de juillet 2021 ou plus récemment, lors des séismes en Turquie. " On reverse des fonds à des associations lorsque le besoin est là, même au-delà des frontières. "

Échanges linguistiques

L’une des autres facettes du Rotary Huy Rondia, c’est l’encadrement de l’échange linguistique annuel de deux étudiants. "Ce programme fonctionne bien, nous envoyons chaque année des étudiants." En parallèle, le Rotary se charge aussi de l’accueil de deux étrangers. "Aucune intervention financière n’entre en jeu. Néanmoins, l’étudiant d’accueil reçoit quand même de l’argent de poche et est convié à nos réunions pour favoriser son intégration." Alain Suys indique par ailleurs que le Rotary offre annuellement des bourses à certains étudiants désirant, eux aussi, partir en Érasmus. "Nous analysons les candidatures reçues, et nous choisissons celles où les candidats y exposent des réelles motivations."

Toutes ces interventions sont possibles grâce aux nombreuses actions que mènent les membres du Rondia. "Annuellement, nous organisons 4-5 événements, des conférences, des brocantes, des compétitions de golf, etc. Chaque événement nous permet de tirer un petit bénéfice. Disons que chaque rivière nous permet de remplir le fleuve."

Activités internes

Pour renforcer les liens entre les membres, des activités en interne sont également organisées. Cette semaine, par exemple, le Rondia se rend au stade du Standard de Liège pour une visite des infrastructures. "C’est aussi un moyen de donner envie aux membres de se mobiliser et de payer la cotisation." Visites d’entreprises, conférences mais aussi actions caritatives, le Rotary club Huy Rondia ne s’ennuie jamais.