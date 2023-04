Projet de McDo à Huy: le recours n’a pas abouti, le projet se poursuit

Le collège communal de Huy avait rendu un avis positif, le fonctionnaire délégué avait suivi. Sauf que quatorze riverains s’étaient élevés contre le projet et avaient introduit un recours en décembre dernier contre la décision de la Région wallonne dans les mains des ministres Willy Borsus, qui a l’aménagement du territoire dans ses compétences, et de Céline Tellier, qui a l’environnement. Les deux ministres avaient jusqu’au 10 février pour remettre leur décision. Sauf qu’ils ont décidé de proroger le délai de 30 jours… Un délai supplémentaire dont ils ne se sont pas servis puisqu’ils n’ont pris aucune décision. Ce qui, naturellement, ravit McDo. "L’administration wallonne avait fait une proposition de décision aux ministres Borsus et Tellier, explique Vincent Navez, un des associés au sein de LNG Associates, société de développement qui travaille avec McDo. La proposition nous était favorable. Comme les deux ministres n’ont pas répondu dans le délai, c’est la décision de première instance qui est confirmée." Celle octroyant à McDo son permis pour construire un fast-food à la place du E5 Mode. "On est donc détenteur d’un permis en bonne et due forme." Et il ajoute: "on a vu tous les avis remis par l’administration wallonne: tous étaient favorables au projet. C’est donc que c’est un bon projet qui, de plus, est pourvoyeur d’emplois puisqu’il permettra la création d’une cinquantaine d’emplois locaux."

Le permis est-il définitif ? Non, car il reste une possibilité aux opposants. "Ils peuvent toujours aller au Conseil d’État s’ils relèvent une erreur de procédure", explique Vincent Navez. Sauf que ce recours n’est pas suspensif et n’empêchera donc pas la mise en œuvre du projet. Ce qui ne saurait tarder même si Vincent Navez est prudent. "À l’heure actuelle, je ne sais pas quand la construction va commencer. Une réunion est prévue avec McDo. C’est son équipe technique qui est chargée des travaux et c’est elle qui décidera du timing." En janvier dernier cependant, Vincent Navez annonçait "espérer vendre des burgers cette année, en 2023".