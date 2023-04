L’artiste jehaitois Kalbut inaugure la nouvelle Art 33 Galerie à Huy

Spécialisé dans la vente des cigares, pipes, tabacs et les spiritueux, le magasin de la rue du Pont, à quelques pas de la collégiale, avait fermé ses portes le 31 décembre 2020. Après avoir racheté l’immeuble et l’avoir rénové avec des matériaux de récupération, Vincent Lequarré, spécialisé dans la restauration du patrimoine, touche au but: "J’ai acheté ce bâtiment pour y habiter mais aussi pour concrétiser ce rêve d’ouvrir une galerie d’art que je nourrissais depuis longtemps."

Après avoir accueilli une première exposition éphémère en décembre dernier (les clichés du photographe Scraboutcha), c’est ce vendredi qu’a été donné le véritable coup d’envoi, avec le vernissage de l’exposition des œuvres d’un autre artiste de la région: le sculpteur-ferrailleur jehaytois Kalbut. L’exposition est d’ailleurs encore à voir jusqu’au 16 avril.

"Je présente une quarantaine d’œuvres, toutes réalisées en 2023 à partir essentiellement de matériaux de récupération. Du métal, de l’acier corten, des tubes de canalisation, un garde-boue, des conduits de cheminée, etc.", explique l’artiste français, connu notamment pour avoir réalisé la magnifique statue urbaine en acier corten d’une fillette géante et d’un oiseau qui trône depuis 2019 sur le parvis de la collégiale de Huy.

Le thème de l’exposition ? Les animaux. C’est ainsi qu’un castor, une ville bique, un cachalot, un coq, un toucan, un pic-vert, un orang-outan ou encore une oie-secrétaire ont pris possession des lieux, alors que les visiteurs peuvent admirer en vitrine la référence à une célèbre fable de La Fontaine. "J’y présente un corbeau et un renard, à qui un rat vient présenter un fromage. Aux visiteurs de réécrire l’histoire", sourit Maxime Gesquière (son vrai nom).

L’exposition "De rouille et d’amour" se tient jusqu’au 16 avril à l’Art 33 Galerie. "En raison du chantier du rond-point du pont Baudouin, la rue est actuellement fermée à la circulation, et personnellement, ça me plaît assez, glisse Vincent Lequarré. Ça donne un air encore un peu plus pittoresque au quartier." Et ça pourrait donner encore un peu plus envie aux visiteurs d’aller découvrir ce "zoo artistique".

"De rouille et d’amour" de Kalbut, à découvrir jusqu’au 16 avril à l’Art 33 Galerie, rue du Pont, 6 à Huy. Infos et heures d’ouverture au 0485/35.16.82