Il perd le contrôle de son auto à Huy et doit être désincarcéré

Ce dimanche après-midi, un monsieur d’un certain âge a dû être désincarcéré alors qu’il était coincé dans son véhicule après un accident de la route, à Huy. Il était 11 h 48 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir, dans la rue Vianden, pour venir en aide à ce conducteur. Avant ça, pour une raison qui reste encore à déterminer, il a perdu le contrôle de son véhicule et a fait une embardée pour terminer sa course entre un arbre et un muret. Le conducteur lui, était bloqué dans l’habitacle.