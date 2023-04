Installation d’un éclairage public sur le parking de la bibliothèque

Le chantier de rénovation de la bibliothèque de Huy se poursuit. RESA procédera à l’installation de l’éclairage public sur le parking de la bibliothèque nouvellement rénové. Un chantier qui devrait débuter ce mardi 4 avril et s’échelonner jusqu’au vendredi 14 avril au plus tard. Cinq poteaux d’éclairage culminant à six mètres vont ainsi être placés et deux d’entre eux seront dotés de deux points lumineux. Ce sont donc sept points d’éclairage de type Led, et donc peu énergivore qui amélioreront le confort des usagers pour un budget 16 000 euros. "C’est la dernière étape pour l’aménagement du parking, précise Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Mais après il reste encore les rénovations énergétiques. On attribuera sûrement le chantier en septembre pour débuter les travaux en 2024." Un vaste projet qui s’inscrit dans le cadre du projet de revitalisation du quartier du quadrilatère. "Il reste à refaire la rue l’Apleit et rue du coq. Nous devons retravailler le revêtement de la rue Grégoire Bodart et réaménager les accotements pour prévoir des zones de mobilité douce. On prévoit également de refaire les pavés à l’identique dans la rue des frères mineurs" , détaille le mayeur.