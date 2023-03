Huy: une exposition en mode fluo, à lire Kitty Crowther

Après un lancement aux Chiroux à Liège, cette exposition itinérante fait donc escale à Huy où elle bénéficiera d’une scénographie construite par les régisseurs du centre culturel. Plusieurs livres servent de fil rouge avec, donc, des lieux thématiques propres à certains ouvrages et qui pourront être animés par une vision de croquis préparatoires, des lectures d’extraits… On pense notamment au saloon en écho à l’album Western, au coin lecture avec toboggan et coussins en forme de chien pour l’album Je veux un chien, ou encore une forme de tente tissée de cordes qui font penser aux longs cheveux de la maman "trop couveuse" de Mère Méduse.

Une patte instinctive

Quasi toute la production de Kitty Crowther pourra se feuilleter dans les murs de l’ancienne église mais aussi au cœur de la bibliothèque de Huy, dans une version plus minimaliste. "De père anglais et de mère suédoise, elle a régulièrement passé ses vacances au bord d’un lac en Hollande. Et étant malentendante depuis son enfance, elle a toujours été dans l’immersion naturelle, si bien qu’elle aime explorer le végétal et les fleurs dans ses albums. Sa patte de dessinatrice est instinctive et révèle des personnages aux expressions touchantes et drôles, et le plus souvent dans des traits fantasmagoriques. Ses textes à portée philosophique sur l’amitié, la mort ou encore la solitude sont accessibles aux plus petits. Elle est fort inspirée par les contes nordiques qui pouvaient être très cruels. On retrouve rarement les mêmes personnages d’un album à l’autre, mis à part dans sa série Poka & Mine."

Plusieurs animations gratuites jalonneront cette présence hutoise. Un concours (avec des indices à trouver dans l’exposition) fera gagner des livres de Kitty Crowther.

De 14 h à 18 h, les mercredis, week-ends et jours de congé scolaire à l’Espace Saint-Mengold de Huy.