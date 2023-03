Réouverture du Mont Mosan à Huy: "On espère retrouver l’affluence d’avant Covid"

"Les congés, c’est une absurdité"

Malmené par deux ans de crise sanitaire d’une part et par la crise énergétique d’autre part, le parc hutois, en activité depuis 1987, veut croire aujourd’hui à une reprise de sa fréquentation. "On craint un peu la météo mais on espère que le public sera au rendez-vous. On n’a plus le droit à l’erreur. On espère surtout retrouver l’affluence d’avant Covid. Nous étions alors à 90 000 entrées et l’année dernière nous en avons enregistré 60 000, confie Jean-Marc Vanberg. On a malheureusement dû augmenter le prix d’entrée de 2 € à cause de l’inflation énergétique. Nos factures ont été revues à la hausse donc on n’a pas le choix." Autre bouleversement également: le changement des rythmes scolaires. Les vacances de Printemps débutent toujours le 1er avril pour les Flamands mais les élèves wallons attendront désormais le 1er mai pour souffler. "Les congés, c’est une absurdité. J’étais tout à fait contre, lance le gérant. En plus on va perdre le week-end du 1er mai puisqu’il tombera pendant les vacances. On devra s’adapter et on verra ce que ça donne. C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. On avait hésité à ouvrir pendant les deux premières semaines d’avril mais on ouvrira finalement que les week-ends sauf le lundi. Je pense que le public flamand ne sera pas suffisamment présent. On en a mais ce n’est pas une majorité. On ouvrira par contre nos portes le lundi de Pâques avec des œufs pour les enfants et les parents et le 16 avril, la journée sera gratuite pour tout le monde à l’occasion de la Flèche wallonne."

Autre nouveauté pour la saison 2024: un projet fluvial. "J’ai racheté le bateau “Le Wallonia” mais il avait coulé en juin 2021. Il est aujourd’hui remis à flot et on attend un emplacement à quai pour pouvoir le déménager et refaire les travaux. L’objectif n’est pas de faire des balades sur l’eau mais plutôt d’en faire un bateau restaurant. Il s’appellera “Le petit baigneur” et nous proposerons des formules combinées avec la visite du parc." En attendant les journées estivales sur la Meuse, l’équipe du Mont mosan met les petits plats dans les grands pour redonner au parc sa magie.

Infos: www.montmosan.be