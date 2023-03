Le Pizza Hut de Huy ouvrira le 19 avril dans la rue Neuve et recrute

La cellule commerciale (105 m2) au rez du bâtiment à l’angle de la rue Neuve et de l’avenue Batta ne restera plus longtemps vide. On savait l’intérêt de la chaîne américaine de restauration Pizza Hut et il va se concrétiser le 19 avril. S’ouvrira alors un Pizza Hut Delivery en franchise et sensiblement différent d’un restaurant de la même marque puisque l’activité sera principalement axée sur le take-away (venir chercher sa commande sur place) et la livraison même si 16 places permettront de consommer sur les lieux. "La livraison se fera dans un rayon de 5 km limité à Huy, Ben-Ahin, Tihange, une partie de Marchin, Wanze, Antheit, une partie d’Amay et Ampsin, précise Christine De Groof, marketing manager de Pizza Hut. La carte ne sera pas tout à fait la même que dans un restaurant. La gamme sera plus petite mais le client y trouvera nos produits iconiques avec les différentes pâtes à pizza. Il y aura aussi les pains à l’ail pour l’entrée et des desserts."