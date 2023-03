L’auteur présumé du meurtre commis à la Porte des Aveugles, à Huy, a été interpellé

Pour rappel, les faits dramatiques se sont déroulés sur la voie publique, au niveau de la Porte des Aveugles, sur la rive gauche de la Meuse. Aux environs d’1 h du matin, la victime, née en 1986, se trouvait à hauteur du passage pour piétons en compagnie d’une autre personne, lorsqu’elle a croisé la route de son agresseur.

Que s’est-il réellement passé ? Les circonstances du drame restent floues pour le moment, et l’enquête devra le déterminer. Il semblerait toutefois qu’une première altercation avait eu lieu plus tôt dans la soirée entre l’agresseur et la victime qui manifestement se connaissaient. Après s’être fait soigner aux urgences du CHRH, l’agresseur se serait mis en quête de retrouver sa future victime en ville.

D’après le médecin légiste descendu sur les lieux du drame au milieu de la nuit, le trentenaire serait décédé d’un coup porté par une arme blanche au niveau du cœur.

Le suspect, un quadragénaire hutois, a pu être identifié grâce au témoignage de la personne qui accompagnait la victime. En toute logique, il devrait être déféré au parquet de Liège dans le courant de la journée ce vendredi.