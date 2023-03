La nouvelle mise en lumière du Fort de Huy respectera les chauves-souris

C’est ce samedi, une demi-heure après le coucher du soleil, que les Hutois pourront officiellement l’admirer. Après le nouvel éclairage de la Grand-Place en 2016, celui de la Collégiale et du Bethléem en 2019, c’est maintenant au tour du Fort de revêtir son nouvel habit de lumière. "On ne parle plus d’éclairage mais bien de mise en lumière, explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Cela s’inscrit dans le plan lumière qu’on avait lancé en 2015 pour l’ensemble du territoire hutois." Après un diagnostic, le bureau Radiance35 a créé une scénographie pour mettre en valeur par la lumière le patrimoine et l’histoire de la ville. Pour le Fort, cette mise en lumière repose sur 4 axes.