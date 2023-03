922 projets pour le plan d’action Contrat Rivière Meuse Aval 2023-2025

Inondations et coulées de boues

Événement naturel majeur de ces trois dernières années, les inondations de juillet 2021 ont évidemment chamboulé le plan d’action 2020-2022, mais pas que. "Le bilan général, si on ne lit que les chiffres, peut paraître moyen", s’exprime Edmée Lambert, administratrice du CRMA.

En effet, on peut y remarquer que sur les 939 actions programmées, seulement 543 ont été menées. Si on y ajoute les 50 actions non programmées qui ont été ajoutées en cours de route, cela représente un taux de réalisation de seulement 67%, ce qui est moins bien que le précédent puisqu’il atteignait 75%. "Mais il faut nuancer, affirme-t-elle. Il faut prendre en compte que les années 2020 et 2021 ont été relativement laborieuses en raison de la pandémie. Atteindre un taux quasi similaire à une période “normale”, c’est positif en fin de compte."

Parmi ces actions, certaines majeures ont été menées à bien. "Annuellement, nous assurons les chantiers de gestion des Balsamine de L’Himalaya de la zone. Cette plante invasive est chaque année élaguée grâce au soutien d’étudiants jobistes. Nous assurons aussi des formations au ménage naturel, des inventaires des atteintes au cours d’eau pour cibler les problématiques visibles sur les cours d’eau."

Selon l’administratrice, les inondations ont révélé un manque important de préparation dans beaucoup de communes. "Cette catastrophe a montré que les cellules PGRI (NDLR: Plans de Gestion des Risques d’Inondation) pouvaient se montrer nécessaires dans des communes qui ne se pensaient pas concernées. Notre but, c’est de remédier à ça d’ici la fin de ce programme. On a aussi vu que les coulées de boues avaient impacté de nombreuses régions, nous avons encore différents chantiers en cours afin d’installer des haies aux abords des champs pour essayer de retenir la boue en cas de fortes pluies."

Programme chargé

922 projets sont donc dans le plan qui a été signé ce mercredi. Parmi les actions phares qui s’y trouvent, un important volet "gestion des inondations" est encore au programme.

"Nous voulons vraiment aider les communes à se préparer aux futurs événements, qui sont malheureusement voués à se reproduire. On peut souligner la volonté de désigner un gestionnaire inondations au sein de chaque commune, mais aussi l’implémentation d’un volet spécifique au Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention."

En parallèle, le zéro déchet sera lui aussi mis à l’honneur, tout comme la volonté d’un assainissement des eaux usées domestiques.