On a volé la toge de l’avocat hutois Lionel Constant, dans sa voiture garée Quai de Compiègne

Au-delà de la valeur pécuniaire (quelques centaines d’euros), la toge a généralement aussi une valeur sentimentale, pour celle ou celui qui la porte. C’était le cas ici. "Je l’avais depuis mon entrée au barreau, en 2004. Je vais plaider “comme une quiche”, maintenant, j’ai perdu mon super pouvoir, rigole Me Constant. Je ris mais un avocat ne peut pas plaider sans toge, ça ne se fait pas. On peut généralement en louer une dans les palais de justice mais, à 2 € la location, ça va vite me coûter cher donc je vais devoir en racheter une rapidement."

En attendant, l’avocat hutois a publié sa mésaventure sur plusieurs groupes Facebook hutois et déclaré le vol à la police, même s’il a peu d’espoir de retrouver sa robe. "C’est d’autant plus frustrant que ça ne peut pas se revendre, que la personne qui me l’a prise ne pourra rien en faire. En plus, elle est brodée à mon nom. Même pour se déguiser pour le carnaval, ça n’ira pas puisqu’il manque la bavette: en fait, on peut juste faire l’ecclésiastique avec", sourit encore Lionel Constant. Qui va aussi devoir tenter de trouver une solution pour plaider ce jeudi…