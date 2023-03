"Chers parents" a ravi les 900 spectateurs du centre culturel de Huy

Chers parents, comédie nommée aux Molière 2022, était annoncée comme un des moments forts de la saison. À juste titre. La pièce écrite par Emmanuel et Armelle Patron, frère et sœur dans la vraie vie, rebat sérieusement les cartes de la relation entre parents et enfants une fois que l’argent pénètre par effraction au sein d’une famille de la classe moyenne.

Le pitch ? Sexagénaires en pleine forme, après une carrière dans l’enseignement, Jeanne (Frédérique Tirmont) et Vincent (Bernard Alane) convoquent urgemment leurs trois enfants, Pierre (Emmanuel Patron), Jules (Rudy Milstein) et Louise (Élise Diamant). La fratrie craint l’annonce d’une maladie incurable. Mais la grande nouvelle se révèle être bien moins dramatique. Du moins en apparence. Papa et maman ont en effet choisi de s’envoler au Cambodge pour aller construire un orphelinat, grâce au jackpot remporté au Lotto. Surtout, ils ont décidé de ne pas donner le moindre centime à leur progéniture. "On ne vous donne rien parce qu’on vous aime !" C’est à partir de cette réplique que les auteurs, célèbres pour avoir écrit la série télévisée Nos chers voisins, ont bâti la pièce.

"Ce qui nous plaisait, c’est de montrer comment “ La Petite maison dans la prairie” va se transformer en “Festen” (NDLR: ce film danois qui montrait l’implosion d’une famille bourgeoise) , comment les uns et les autres vont se transformer", commentait Emmanuel Patron dans une interview à Franceinfo Culture en janvier 2022. Sous l’œil amusé du public, les deux frères et la sœur vont (s’)envoyer des uppercuts. Même Jules, le p’tit dernier, critique littéraire baba cool, finira par perdre la tête. Superbement charpentée, la pièce Chers Parents est une comédie comme on les aime. Qui, grâce à un excellent jeu d’acteurs, suscite autant les rires qu’elle ne nous renvoie à nos travers et nous questionne sur la famille, la fratrie, le rapport à l’argent. Mais vous, au fond, vous feriez quoi si vous deviez gagner un jour le méga pactole à la loterie en ayant joué les dates de naissance de vos enfants ?