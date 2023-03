Remise des prix pour le concours de nouvelles à Huy: dix lauréats primés dont l’Amaytois Marc Leman

Choisis en fonction du plaisir procuré à la lecture, les textes qui ont reçu les faveurs du jury ont été récompensés. Les auteurs des cinq premiers textes plébiscités reçoivent des bons d’achat dans les librairies partenaires (L’Ours à Lunettes et Club), offerts par le centre culturel, tandis que les cinq lauréats suivants auront leur texte publié dans une brochure commémorative aux côtés des primés. Soit, un total de dix nouvelles qui seront offertes à la lecture.

Parmi les auteurs sélectionnés, l’Ampsinois Marc Leman, avec sa nouvelle L’Amour et le temps, arrivée 6e position dans le classement. Ancré dans un temps indéfini qui flirte avec le réel autant que l’imaginaire, son texte met en scène un homme à la plage qui se rappelle les beaux et doux souvenirs qu’il partageait avec son épouse sur le sable. "Je parle de l’action que peut avoir le temps sur une vielle personne", confie Marc Leman.

Depuis peu inscrit à l’atelier d’écriture de la bibliothèque de Huy, l’Ampsinois caresse ici un rêve d’enfant qu’il n’avait alors encore jamais atteint. "À 12-13 ans, j’avais déjà beaucoup d’idées de fictions et question imagination, j’avais pas mal de choses à donner. Mais je manquais de structure. Avec le temps et la profession que j’ai exercée (instructeur, formateur à la Défense), j’ai acquis des outils." C’est la deuxième participation de Marc Leman à un concours d’écriture. Pour lui, c’est le moyen de retranscrire des idées, de raconter des histoires et de mettre ses lecteurs en réflexion sur des thèmes qui le touchent. Quant aux concours de nouvelles, ils sont un bon exercice pour l’auteur: "J’aime les feedbacks, c’est une manière pour moi de m’améliorer en vue de l’écriture d’un roman."

La brochure qui reprend les 10 nouvelles sera disponible en juin à la bibliothèque mais aussi à L’Ours à Lunettes et chez Club. Les cinq premiers lauréats sont Isabelle Marchal de Grivegnée, Veronika Ramelli de Farciennes, Yvonne Malaspina de Péruwelz, Vincent Herbillon de Bombaye et Jean Dufour, de Hannut.