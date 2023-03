Pour les 15 ans de Suarez, Marc Pinilla a séduit à l’Atelier rock de Huy (photos)

Vendredi, c’était à Huy que l’artiste s’arrêtait… Et ça faisait un bout de temps qu’il n’était plus monté sur scène en bord de Meuse. Marc Pinilla a donné le change devant plus de 300 personnes. Un public essentiellement féminin qu’il a réussi sans trop de peine à mettre dans sa poche, en revisitant tout son répertoire mais en dévoilant aussi de nouveaux morceaux.

Si au départ, il était question d’organiser une after-party après le concert, un changement de programme est survenu et c’est le groupe français Nirman qui, à la guitare-voix, a réalisé la première partie, elle aussi très appréciée.

Pour les organisateurs, c’est un beau succès. "Le concert a été rapidement sold out, explique Phil Henrion, de l’Atelier rock. Aussi bien le public que l’artiste ont été ravis. Suarez a ciblé des salles de plus petite taille pour cette tournée mini-marathon ce qui apporte plus de proximité. Notre lieu se prêtait bien à ça et tout le monde a apprécié, y a trouvé son compte."