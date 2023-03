A Huy, la Cabane des Brasseurs devient la brasserie de la Flèche, en référence à l’histoire tihangeoise

Les mêmes recettes

Mais les deux Hutois ne réinventent pas la roue pour autant. Si la production de bières est actuellement délocalisée à Durbuy, à la brasserie Les 3 Florins, les recettes, elles, ne changent pas. À la carte, on retrouve toujours la Bonnie et les cinq merveilles de Huy: Li Rondia, Li Pontia, Li Tchestia, Li Tombeau de Pierre L’Ermite et Li Bassinia. "On garde évidemment les recettes et les produits qui font notre force et notre identité. Normalement, nous recevrons toute notre gamme pour le début de la saison touristique, précise Axel Volon. Nous avons la volonté, à terme, de produire à nouveau tout sur place au château Springuel mais pour le moment nous n’avons pas de brasseur ni d’espace libre." Les deux Hutois profiteront donc des prochaines manifestations organisées au château Springuel pour faire (re)découvrir leurs bières et leurs recettes originales. "Le prochain rendez-vous se déroulera le 15 avril pour notre traditionnelle chasse aux œufs, annonce le gérant d’ATE informatique. On espère recevoir nos premiers stocks pour cette date-là."

En matière de houblon, les deux hommes ont donc déjà prouvé qu’ils en avaient sous le coude. Il ne reste donc plus qu’à ajouter des cordes à leur arc et d’élargir leurs horizons avec de nouveaux produits ? "Oui ce serait possible par la suite. Pourquoi pas envisager de reprendre la production de genièvre comme il était produit au château Springuel il y a plus de 150 ans. On veut respecter l’histoire du lieu mais aussi de ce qui était produit à l’époque".