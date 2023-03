Namur rendra un hommage au Hutois Dédé Malherbe

Le 2 avril prochain, la Ville de Namur rendra hommage au sportif hutois. Un double hommage auquel sont conviés de nombreux sportifs mais aussi tout qui veut. "Dans un premier temps, on a prévu un hommage à l’auditoire Vauban, près de l’Arsenal, explique Frédéric Laloux, commissaire aux relations extérieures à la Ville de Namur. L’auditoire compte 750 places, l’événement est ouvert à tous et il est gratuit. Il n’est pas nécessaire de réserver. Tout qui veut venir, peut ; personne ne restera sur le carreau." L’hommage sera présenté par le journaliste de la RTBF récemment retraité, Michel Lecomte. "On va retracer l’ensemble de la vie d’André Malherbe, poursuit Frédéric Laloux. On a des photos, des vidéos qui seront entrecoupées de témoignages." De ses amis, de sportifs de haut niveau qui seront présents, des témoins de la vie sportive de Dédé Malherbe.

Pas un événement festif

Dans un deuxième temps, tous rejoindront la Citadelle de Namur, terrain de quelques-uns des plus beaux exploits du champion hutois. "L’an dernier, on y a inauguré le “Namur citadelle mémorial” où André Malherbe a déjà sa stèle avec d’autres champions. Un hommage lui sera aussi rendu dans la continuité de celui rendu à l’auditoire Vauban."

À l’initiative de l’après-midi de ce dimanche 2 avril ? La Ville de Namur qui coordonne. "Le double hommage a été organisé par les amis d’André Malherbe avec l’autorisation de sa fille Cassandre." L’hommage ne sera pas un événement festif, "il n’y aura pas de vin d’honneur. On vient juste rendre hommage à une date proche de son anniversaire." Pourquoi cette date ? "Parce qu’il n’y avait pas de course du championnat du monde de moto-cross ; ce qui nous permettra d’avoir des champions sur place." L’accueil est prévu à l’Arsenal à 15 h 30, l’hommage commencera à 16 h.