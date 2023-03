La Nuit du feu à Huy: la ville s’est embrasée devant 1 500 spectateurs

Le parc métamorphosé

Et effectivement, le parc Vierset s’est métamorphosé totalement de son rôle habituel, enflammé par la troupe venue en mettre plein la vue au public. "C’est super-sympa comme endroit. Nous connaissons un peu la ville et nous avons de bonnes relations avec les autorités communales. On est très content que ça ait fonctionné", ajoute l’organisateur.

Un parcours enflammé

Le spectacle proposé par l’organisation se déroulait en deux parties. "Les gens entrent et viennent se placer devant le premier spectacle. Le parc n’est pas très grand, normalement c’est une balade… Mais ici nous avons réalisé deux parties de spectacle." Chaque partie dure une vingtaine de minutes, pour le plus grand plaisir des enfants et des familles venues admirer le spectacle. "Nous avons de la chance en première partie de soirée, il n’y a pas eu de pluie trop intense. Nous avons décalé d’un petit quart d’heure car il ne faisait pas assez noir", explique Thomas Lallemand.

Durant la première partie du spectacle, toute en musique, la compagnie Pironix a mis en scène les enfers grecs.

Dans un second temps, autour d’une chorégraphie basée sur de la danse aérienne sur une structure de sept mètres de hauteur, les artistes ont émerveillé petits et grands. Pour son prochain spectacle, toute la troupe se rendra à Jette afin de continuer sa "Nuit du Feu".