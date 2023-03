Ce Hutois dealait pour "subvenir à ses besoins"

Le jeune homme, dont le casier présente certaines lignes concernant des faits de roulage et d’alcoolémie au volant, a expliqué qu’il ne dealait que pour subvenir à ses propres besoins, quand il se trouvait en situation financière difficile, et non pour s’enrichir. Il consomme toujours, mais surtout en soirée, le week-end, avec des amis et travaille en tant qu’intérimaire.

Le Ministère public a ainsi requis à son encontre une peine de probation autonome ou une peine de travail, ou 7 mois de prison si cette dernière n’est pas effectuée.

Son conseil a pointé de son côté un contexte de vie ardu avec une mère absente et un père alcoolique, ainsi qu’une scolarité difficile.

"C’est quelqu’un qui a été très vite livré à lui-même, il a décroché après la deuxième secondaire, a-t-il relevé. Il a passé sa jeunesse en IPPJ, puis il s’est retrouvé dans une maison délabrée et il a dû commencer à vendre pour se nourrir. C’est quelqu’un qui fait ce qu’il peut pour s’en sortir, nous avons affaire à un petit vendeur de cannabis"

Jugement le 20 avril prochain.