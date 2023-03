Les parkings du Quadrilatère, à Huy, inaccessibles pendant une journée la semaine prochaine

Là, la sous-couche de tarmac et la deuxième couche ont été posées, les trottoirs ont été réalisés. Reste la troisième et dernière couche finale d’asphalte qui sera réalisée par la société Cop et Portier la semaine prochaine, mardi ou jeudi. La date n’étant pas encore arrêtée, le choix du jour dépendra des conditions climatiques. Les ouvriers travailleront de 6h30 à 17h. Avec, naturellement, des conséquences sur la circulation.

Pas de parking

Ainsi, durant cette journée de tarmacage, on ne pourra pas circuler sur l’avenue Adolphe Chapelle, on ne pourra pas non plus si parquer ou s’y arrêter. Mais pas que là puisque la couche de tarmac dite d’usure sera réalisée sur cette voirie mais aussi au carrefour qu’elle forme avec la rue de la Résistance, jusqu’après le porche d’entrée de la prison.

Et les parkings de la bibliothèque et du Quadrilatère (autant le parking public sur trois étages que le parking privé) ? Pas question non plus de s’y parquer. Ils seront d’ailleurs tous inaccessibles.

Rue de la Résistance, la circulation, qui est actuellement à sens unique, sera mise en double sens entre la rue Delloye Matthieu et l’avenue Adolphe Chapelle ainsi que l’avenue Adolphe Chapelle et la rue des Crépalles. Ce qui implique qu’on ne pourra pas se parquer du côté des immeubles portant un numéro impair (pas du côté de la prison et de l’hôtel de police mais de l’autre côté).