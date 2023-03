La rue de la Collégiale, à Huy, sera fermée quatre semaines dès lundi

Le rond-point du pont Baudouin, baptisé Charte des Libertés, et ses alentours sont en travaux depuis quelques semaines déjà. Le chantier préparatoire devrait durer jusque la fin du second trimestre de cette année. La circulation est maintenue sur une voie dans chaque sens avec des rétrécissements.

Depuis l’avenue des Ardennes, on pouvait éviter le rond-point du pont et prendre un by-pass vers la droite et Tihange. Plus question d’emprunter ce by-pass, il est fermé à la circulation. Et les connexions de la N90 à la rue du Pont sont elles aussi fermées, plus moyen de les emprunter. Certaines opérations sont cependant réalisées de nuit, afin de limiter l’impact sur la circulation. Car le matin ou en fin de journée, il n’est pas évident de passer par là.

Jusque fin d’année

Une fois la phase préparatoire terminée, place au chantier proprement dit d’aménagement du nouveau rond-point (l’actuel était provisoire depuis des années). Il devrait se terminer fin d’année. L’objectif ? Fluidifier le trafic aux abords du giratoire. La voie de circulation du sein du giratoire sera doublée, le rond-point et intégrera des liaisons cyclables. Le by-pass permettant de connecter la N90 à la rue du Pont sera définitivement supprimé, tout comme celui de l’avenue des Ardennes vers Tihange.

Budget de ce chantier ? 1,39 million hors TVA ; il est financé par la Sofico, RESA, la Cile et Voo et est réalisé par la société Colas.