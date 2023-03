Huy: les Art'Huystes de Sainte-Marie, c'est samedi

Aurore, Maël, Lucien, Félix, Guillaume, Marius, Clément, Timeo et Sacha ont choisi cette option et imaginé le concept "Les Art’Huystes", une journée consacrée à la promotion d’artisans et artistes locaux. Et ce sera samedi, de 13 h à minuit, dans deux salles de leur école. D’un côté, les artisans (une photographe, un producteur de miel, des bijoux, de la poterie…) et, de l’autre, une scène qui accueillera dix concerts de rock et de rap: No Pan Kissa, Clément, Saumon Lamoulle, Anouk Klein, Nowyt, Amna, Specialice T, Vako, Samkab/Bennytow et le Collectif 4540 d’Amay.

Ça fait des mois que les neuf rhétoriciens bossent sur ce projet: démarcher auprès des artisans et des artistes, gérer leur venue et leurs besoins, décrocher des sponsors, réserver le matériel nécessaire, s’occuper du catering, faire la promo de l’événement… Autant de tâches dans lesquelles ils ont été aidés/encadrées par leurs profs/coachs. "On est quasi prêts, il reste juste 2-3 détails à régler, assure Timeo Messere, un des élèves investis dans le projet. Il y a beaucoup d’impatience mais aussi beaucoup de stress pour que tout se mette bien comme on l’imagine: je crois d’ailleurs qu’il y en aura jusqu’au moment M", celui où sera lancé l’événement. "Mais on est aussi très excités parce qu’on travaille dessus depuis octobre. Nos profs nous ont récemment dit “On vous lâche”, je crois qu’ils étaient contents et rassurés de voir que même sans eux, on travaillait quand même !"

"Les Art’Huystes", samedi 25 mars dès 13 h à l’institut Sainte-Marie. À suivre sur Facebook et Instagram. 4 € en prévente, 5 € sur place.