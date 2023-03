La Ville de Huy sera bel et bien propriétaire de sa future cité administrative

C’est grâce à ce subside que la Ville a pris la décision de ne plus passer par Ecetia, l’intercommunale qui accompagne les pouvoirs publics locaux dans la conception et le financement de leurs projets immobiliers. Au départ, la Ville avait prévu un accord-cadre avec l’intercommunale qui finançait le projet. Elle devait lui payer une location avec possibilité de rachat en bout de course. Plus rien de tout cela aujourd’hui: "avec ce subside obtenu, on a la possibilité de redevenir propriétaire des lieux et de prendre la main définitivement", explique André Deleuze, échevin des Travaux. Avec une conséquence: "cela implique une plus grande responsabilité dès maintenant".

N’empêche, la somme à débourser reste importante. Comment la Ville va-t-elle financer cela ? C’est aussi à elle qu’incombera la lourde charge de suivre le chantier de construction. La SPI, cependant, continuera de l’accompagner pour l’avant-projet. La Ville se retrouvera cependant seule pour son exécution.

Le directeur général, Michel Borlée, suit le dossier pas à pas depuis ses débuts. Et d’expliquer que si la Ville a délaissé l’intercommunale, c’est simplement parce que cette dernière ne pouvait pas prétendre aux subsides européens Plan de relance. De plus, "cet investissement est hors balise, cela nous a été certifié. Ce sera un investissement à l’extraordinaire. En étant propriétaire, on va économiser le loyer." Le respect du budget prévu ? "C’était un critère important du cahier des charges. Le budget et le délai doivent être respectés."

Les épreuves de sélection et de présentation orale ont eu lieu. Ecetia va attribuer le marché puis passera la main à la Ville de Huy qui reprendra les commandes. Et le suivi du chantier ? "On a les compétences pour suivre un marché de cette ampleur, assure le directeur général. Même s’il est vrai que les équipes auront plusieurs marchés à suivre." Le budget a été élaboré de façon prudente, en tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux "tels qu’on les a eus au plus fort de la crise l’an dernier". Certains auteurs de projet ont remis un projet qui était en dessous ce qui était estimé, "pour certains postes en tout cas". Et Michel Borlée d’ajouter: "on a été large sur la dépollution des terres et prudent sur le coût des matériaux".