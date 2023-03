CEFA de Huy: le mois du qualifiant pour diriger les indécis

Dès que ces jeunes ont sélectionné leur filière, le CEFA DBH leur permet de réaliser un stage en alternance dans une entreprise, en parallèle d’une formation générale qui leur permettra, in fine, d’obtenir leur CESS "C’est une bonne chose pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises. Les jeunes ont la possibilité d’être directement dans le bain, ils peuvent apprendre du concret, avec des pros, en condition, et ils sont payés tandis que les employeurs peuvent former et roder un jeune à leur entreprise. C’est très fréquent que des patrons s’adressent au CEFA car ils sont à la recherche d’apprentis avec une perspective d’emploi en fin de stage." Si cela ne va pas plus loin, l’expérience accumulée reste néanmoins non négligeable. Le jeune peut prétendre à une place sur le marché du travail avec toute une série d’acquis en entreprise.

Métiers prioritaires

Du côté de la chambre enseignement du bassin de Huy-Waremme, on annonce "mettre en avant des métiers en particulier en fonction des demandes des différents secteurs et des besoins socio-économiques du bassin. Tout cela est repris dans une liste des thématiques communes. Cette année, on remarque que les métiers liés au chauffage et sanitaire et à la mécanique sont en manque de main-d’œuvre. On va donc faire plus de publicité et aussi faire en sorte d’ouvrir des options plus facilement dans les écoles de la région."