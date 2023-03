À quand l’académie des Beaux-arts de Huy dans l’ancienne bibliothèque de Ben ?

Et lundi soir, les conseillers communaux se sont à nouveau penchés sur le bâtiment que la Fédération Wallonie-Bruxelles veut récupérer. Que deviendra le matériel qui y est encore ? Une partie, sans valeur, sera jetée. Le reste sera vendu. Et que va devenir le bâtiment ? "Je ne suis pas ministre du patrimoine", a répondu le bourgmestre f.f., Éric Dosogne, avant d’ajouter qu’il n’en a aucune idée. "L’académie est bien logée, le local est bien adapté. Cela nous laisse le temps de faire les travaux. Ils sont en cours mais il n’y a pas d’urgence, on n’a pas de date fixée."

Pas dangereux de laisser le bâtiment de l’académie en l’état alors qu’ "il menace de s’effondrer, à côté d’une école ? C’est votre rôle de vous inquiéter", commente Grégory Vidal (DéfipourHuy). Si le bâtiment n’était plus adapté, s’il était – et est toujours – en mauvais état, c’est de l’intérieur dont il est question. Il ne menace pas de s’effondrer. "On l’a fermé car il y avait un danger à l’intérieur, commente le bourgmestre. Il ne menace pas la sécurité publique."

Et à quand les travaux à l’ancienne bibliothèque ? Au départ de l’académie de la rue de l’Harmonie en mai de l’an dernier, on annonçait son installation à Ben pour un an plus tard. Y sera-t-elle ? "Notre objectif, c’est qu’ils soient dedans pour la prochaine rentrée scolaire, explique Adrien Housiaux, échevin de l’Enseignement. Avec les gros travaux à l’école d’Outre-Meuse, ceux à l’académie sont notre priorité."