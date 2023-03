Fanny Ruwet, originaire de Huy: de la scène au roman, en passant par la radio et la réalisation

Fanny Ruwet monte alors un spectacle, "Bon anniversaire, Jean", qui parle de l’échec de sa vie sociale, de malaise, de bisexualité, de la fois où elle a été invitée par erreur à un anniversaire… et qui a tourné jusqu’en janvier en Belgique, en France et en Suisse où elle partageait l’affiche avec Alex Vizorek, Kyan Khojandi, Thomas Wiesel, Paul Mirabel, Guillermo Guiz, Baptist Lecaplain… Ancienne chroniqueuse sur Pure FM, on la retrouve chaque semaine sur France Inter dans "La bande originale" présentée par Nagui. Elle a aussi participé à l’écriture de plusieurs programmes, dont la série "Drôle" pour Netflix. La jeune femme produit également des podcasts d’interviews d’humoristes, auteurs, musiciens… dans "Les gens qui doutent" et un podcast hebdomadaire dans lequel elle invente l’histoire de romans, juste sur base de leur titre.

Une vraie histoire d’amitié

En septembre 2022, elle a acheté des parts du Kings of Comedy Club à Bruxelles, où elle s’investit beaucoup "parce qu’on a plein de projets" et devrait bientôt sortir son premier court-métrage, "Bingo". "La réalisation, c’est vraiment quelque chose que j’adore et qui me donne envie d’aller plus loin."

Et puis, donc, le 30 mars, sortira son premier roman, "Bien sûr que les poissons ont froid", aux éditions L’Iconoclaste. "Il parle de dépression, de deuil et de comment trouver sa place. Mais il raconte surtout l’histoire de Nour, un garçon que j’ai rencontré sur MSN quand j’avais 15 ans. On s’est parlé tous les soirs pendant plus d’un an, on parlait de nos vies, de la musique, il était très doux et on était très proches." Les deux ados se sont perdus de vue puis Fanny a voulu le retrouver il y a quelque temps… Si l’histoire de base est vraie, le reste n’est que fiction. Avec, évidemment, la patte (souvent) drôle et (parfois) caustique de l’autrice, qui s’est prise au jeu quand la maison d’édition, "qui aimait beaucoup ce que je fais", lui a proposé de se mettre à l’écriture. Quelque chose à laquelle Fanny Ruwet n’aurait pas osé penser seule. "Chez moi, la littérature était mise sur un piédestal, ma maman me faisait beaucoup lire et m’emmenait souvent à La Dérive, sur la grand-place de Huy (lire ci-contre) ."

Comme quand elle est montée la première fois sur scène, Fanny Ruwet s’est donc mise à l’écriture un peu par hasard, un peu comme un challenge. Mais elle entame cette semaine la promo de son roman, dont le titre est tiré de la chanson "Ne partons pas fâchés" de Raphaël, "un titre qui prend sens au fil des pages", précise l’autrice, qui assure aussi que ceux qui la connaissent sur scène ou en radio y retrouveront son humour, son style. "J’interpelle même mon éditrice dans les notes de bas de pages, j’y fais des commentaires, je raconte des blagues. C’est dans le prolongement de ce que je fais habituellement, quoi !", s’amuse-t-elle encore.

Fanny Ruwet, "Bien sûr que les poissons ont froid", aux éditions L’Iconoclaste (sortie le 30 mars).