La collecte des déchets sur Huy, probablement reprise par Intradel

Régulièrement, la question de cette organisation revient sur le tapis. Et ce sera le cas lundi soir, au conseil communal. Car Adrien Housiaux, échevin en charge de cette thématique, proposera le dessaisissement de la société privée au profit de l’intercommunale Intradel pour la gestion et l’organisation des collectes des déchets ménagers. "Le marché public se termine le 31 décembre prochain, explique l’échevin Housiaux. Ça fait quelques mois qu’on travaille sur les différentes options." Soit la Ville de Huy décide de relancer un marché public, soit elle passe par Intradel. Et c’est cette deuxième option que le collège communal proposera aux conseillers lundi soir.

"On opterait pour Intradel, on rentrerait dans le système Intradel" et dans les services que l’intercommunale propose. Le gros avantage ? Cette dernière propose une vision à deux ans, "ils ont bloqué les coûts sur deux ans. Pour 2024 et 2025, donc, avec juste une petite indexation en 2025". Si la Ville de Huy relance un marché public, elle n’a aucune certitude sur le prix. "Avec la flambée galopante du prix des carburants, on n’aurait aucune vision sur ce que cela pourrait nous coûter." Or, l’objectif est bien de garder le plus de stabilité possible en termes de coûts afin que la quote-part du citoyen hutois ne flambe pas à son tour…