Attaque homophobe à Huy: il réclame 2 500 €

La victime, qui avait aussi pris des coups, avait déposé plainte et produit un certificat médical et des photos corroborant les coups. Des témoins avaient également confirmé les faits. La victime réclame 2 500 € (qu’elle devra justifier précisément) pour couvrir ses frais médicaux, ses déplacements ainsi que la casse de ses lunettes et de son GSM.

Du côté du ministère public, on réclame 12 mois de prison (le prévenu n’était pas là pour s’expliquer à l’audience) ainsi qu’une amende.

Jugement le 6 avril.