La Confrérie de l’Hydromel de Tihange (Huy) souffle ses 50 bougies !

Petit moment historique au Cercle Saint-Jean ce dimanche 12 mars où la Confrérie de l’Hydromel de Tihange fêtait ses 50 ans en grande pompe. À cette occasion, elle a mis à l’honneur de nouveaux membres et accueilli officiellement en son sein une nouvelle personne, Jordan Charlier. Le trentenaire a bu l’hydromel sur scène et coupé du gui devant tous les convives. "C’est quelqu’un qui a fait ses preuves et qui est actif depuis trois ans, on l’a aujourd’hui intronisé membre de la confrérie", confirme la grande druidesse, Madeleine Labory. Pour obtenir ce privilège, il faut participer à la vie de la confrérie, aux réunions de celle-ci, à l’organisation des chapitres, ou encore aux sorties où est vendu l’hydromel, une boisson à base d’eau et de miel qui ont fermenté. "Je m’investis dans beaucoup d’ASBL, je suis venu voir une fois comment ça se passait à la confrérie et ça m’a plu", raconte cet habitant d’Antheit (Wanze), également ouvrier communal, dont les épaules sont désormais ornées de la cape verte. "Ça fait plaisir d’être intronisé et reconnu pour son travail. Désormais je m’investirai plus pour faire connaître davantage la boisson", promet-il. Le dernier chapitre de la confrérie de l’hydromel remontait bien avant Covid. "Il y a six ou sept ans, tente de se souvenir Madeleine Labory. Avant, on était un peu plus nombreux. Les confréries qu’on reçoit aujourd’hui sont des celles où nous sommes allés pour être intronisés. Comme on n’a pas eu l’occasion de sortir souvent ces dernières années, on a eu un peu peur de se lancer dans la location d’une salle plus grande ou plus chère, ce qu’on aurait finalement dû faire, car on a dû refuser du monde", regrette-t-elle un peu. Une personne par confrérie a été intronisée dimanche, en plus des quatre membres de la société civile qui ont participé au repas, trois élus locaux et un passionné d’apiculture. Un caricaturiste était aussi présent pour tirer le portrait d’une personne de chaque groupe. Le mois prochain, la confrérie hutoise sera présente à la Cavalcade de Herve. Vous pouvez aussi la retrouver à la Fête de la cerise à Tihange ou encore au 15 Août à Huy. Elle est à la recherche constante de membres, vu l’âge avancé des différents druides. "Ce serait bien de rajeunir un peu l’équipe, l’âge moyen tourne aux alentours de 50 ans", confesse la grande druidesse. Au total, 80 personnes, dont 24 confréries, se sont réunies pour célébrer l’événement.