A Ben-Ahin, la salle des fêtes vient d'être complètement rénovée (vidéo)

Coût total du chantier: 255 000€. "Mais on a aussi bénéficié d’un subside UREBA de 46 000€ pour les châssis."

Plusieurs pièces nécessaires à la réalisation du chantier étant manquantes, les travaux ont pris du retard. "On a perdu environ un mois. Les travaux ont finalement duré quatre mois. Ils ont été terminés aux alentours de la mi-février."

Une satisfaction pour la directrice

Mais voilà, le chantier est maintenant fini et différentes associations locales, dont la fanfare des Amis réunis de Gives, vont pouvoir profiter de la salle flambant neuve. Mais les premiers à en bénéficier, ce sont bien entendu les enfants de l’école de Ben-Ahin, puisque la salle leur sert aussi de réfectoire. La directrice de l’établissement, Christelle Gregoor, est d’ailleurs contente de ce nouveau local. "C’est gai d’avoir un beau réfectoire spacieux, clair, chauffé et agréable pour accueillir les enfants", expose-t-elle.

Mais comme on n’a rien sans rien, il a fallu faire quelques sacrifices dans l’attente de ce nouveau confort. "Durant la durée des travaux, les élèves ont dû manger en classe et on n’a plus su organiser le repas chaud, ni la soupe."

"On n’oublie pas les villages"

Également présent à l’inauguration, le bourgmestre f.f. Éric Dosogne ne boudait pas non plus son plaisir. "On a aujourd’hui un chauffage beaucoup plus performant que notre vieille chaudière qui consommait 3000 litres de mazout par mois, en hiver."

À Huy, on mène certes de gros chantiers, comme celui de l’esplanade Batta et de la piscine, mais on n’oublie pas non plus les villages. "On ne veut pas les délaisser. Rien qu’au niveau de Ben-Ahin, on a également décidé de refaire la rue Vandervelde, la rue Derrière Saive et la rue Chefaïd", conclut Éric Dosogne.