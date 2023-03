Abandonné sur un trottoir à Huy et visiblement maltraité, un chien a été sauvé in extremis

14 kilos au lieu de 30

Sur place, des soins sont administrés au chien pour lui redonner un peu de vitalité. Depuis ce mardi matin, il a été recueilli par l’ASBL AAA, Aide Aux Animaux. "Ses jours ne sont plus en danger mais il n’aurait pas tenu encore très longtemps, explique François Hascher, l’un des responsables et bénévoles de l’association de protection animale. Le couple qui l’a trouvé dans cet état a vraiment eu le bon réflexe en contactant directement le vétérinaire de garde. J’ai rarement vu un chien en aussi piteux état. Il a sans doute été sous-alimenté et vu l’état de ses coussinets, on peut facilement imaginer qu’il était enfermé à longueur de journée. Il pèse 14 kilos alors que le poids d’un chien de son âge devrait osciller entre 25 et 30 kilos. Il a un taux de globules rouges dans le sang de 2,3% alors que ça devrait au minimum être à 5,8%. D’autres tests ont été effectués et tout indique que son état n’est pas dû à une maladie génétique mais uniquement à la maltraitance dont il a été victime. L’objectif désormais, c’est de le remettre sur pied pour qu’il puisse être placé dans une famille d’accueil, voire adopté."

Une plainte a été déposée

L’association est toujours à la recherche du propriétaire, qu’elle espère bien amener devant les tribunaux. "Une plainte a été déposée, poursuit François Hascher. On cherche toujours à contacter le propriétaire et nos recherches semblent aboutir. Le chien est pucé, ce qui nous a permis de contacter son éleveur. Celui-ci a vendu le chien il y a deux ans et était assez choqué d’apprendre la nouvelle. On espère maintenant confronter le propriétaire à ses responsabilités même si je sais, par expérience, que ces procès aboutissent rarement et sont souvent clos sans suite par le parquet."