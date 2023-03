Ça sentait le printemps ce dimanche sur la place Verte à Huy

Conscientiser au respect de l’environnement

Une vingtaine de stands occupaient, entre 10h et 17 h, les pavés de la place située derrière l’hôtel de ville tandis que l’Espace Saint-Mengold, lui, accueillait des conférences touchant aux sujets environnementaux.

"L’objectif de “Huy au printemps” est de faire connaître les producteurs locaux. C’est un marché axé sur l’environnement et la conservation de la nature, explique Josette Huth, coordinatrice du projet. Il a aussi pour but de conscientiser sur le recyclage et sur ce qui est local."

Et le public a répondu présent. "Il y a eu pas mal de monde, ajoutait-elle. Les gens sont arrivés par petits groupes et par vague. Comme dans un marché !"

Des créations, des odeurs, des aventures et de la nostalgie

Au fil des stands, on a ainsi découvert des créations d’artisans locaux. Bijoux, céramiques, savons, bougies, etc, ont capté les regards et l’intérêt des nombreux promeneurs. Certains ont craqué pour un objet de décoration fait main et unique. D’autres se sont contentés d’admirer. Et pour ceux qui avaient un petit creux, les papilles ont été émoustillées par l’odeur alléchante de burgers pur bœuf et par celle forte et de caractère du café d’un torréfacteur artisanal hutois. Et les enfants ? Ils n’ont pas été reste. On les a vus chevaucher la licorne immatriculée 259 ou s’envoler vers la lune sur une fusée digne de Méliès, étranges véhicules du manège hors du temps du commandant Arnaud. Un manège qui tournait grâce à la force motrice humaine.

Les adultes se sont aussi adonnés aux jeux anciens qui fleuraient bon la nostalgie. "J’ai 64 ans et ça me rappelle mon enfance", commente une dame grisonnante en observant petits et grands s’amuser au jeu de palets, à Denty crash ou au sabot de François.

La 2e édition de "Huy au printemps" aura donc tenu ses promesses. Malgré une météo incertaine, les Hutois ont pris plaisir à découvrir les producteurs locaux et à déguster de bons produits en profitant tranquillement des flonflons de la fête.