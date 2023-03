Laurent Baffie, tendre malgré lui, était au centre culturel de Huy

Qui aime bien châtie bien. Laurent Baffie, lui, aime son public. Et le fait savoir mais, à sa manière. C’est-à-dire, avec fracas et un langage on ne peut plus familier. Comprenez, injurieux, vulgaire et qui cède facilement à la grossièreté, au risque de choquer les bienséances et la pudeur. C’est donc en connaissance de cause qu’il fallait venir, samedi au centre culturel de Huy où le Français présentait son dernier spectacle "Laurent Baffie se pose des questions".